Andressa UrachReprodução / Instagram

Publicado 23/09/2024 13:20

Andressa Urach, de 36 anos, surpreendeu os seguidores ao anunciar que decidiu dar um tempo nas suas gravações de conteúdo adulto. Em seu perfil nas redes sociais, a influenciadora +18 explicou que fará uma pausa em suas parcerias "na cama". Assim, a modelo ressaltou, no entanto, que vai seguir gravando sozinha e com seu namorado.

Em seus stories do Instagram, a famosa foi direta ao ponto: “Gostaria de pedir desculpa para todos os criadores de conteúdo que já estão com datas agendadas para gravar comigo esse ano. Vou precisar cancelar todas gravações já agendadas. Preciso de férias dos conteúdos de colaboração, por causa da troca de energia que acontece em cena”, revelou.

A atriz pornô então explicou que perdeu uma parente próxima recentemente e não se sente apta psicologicamente para lidar com o trabalho. "Estou fazendo acompanhamento com psicólogo semanalmente para lidar com as minhas emoções", contou.

Por fim, ela detalhou como fica a sua produção de conteúdo adulto: “Continuarei produzindo conteúdo adulto sozinha e com meu namorado para as plataformas e postando todas as gravações que já estão gravadas e programadas. Preciso cuidar da minha saúde mental. Não estou bem. E estou em uma fase bem delicada da minha vida”, afirmou.