Yasmin e Luiza Brunet - Reprodução/Instagram

Publicado 23/09/2024 13:59

Nos últimos meses, o termo "nepo baby" ganhou destaque nas redes sociais, referindo-se às celebridades que seguiram os passos dos pais famosos. Yasmin Brunet, filha da ex-modelo Luiza Brunet, é um exemplo disso e, ao contrário de muitos, deixou claro que não se incomoda com o rótulo. Durante sua participação no programa "De Lado com a Loba", a loira foi direta: “Sou nepo baby com orgulho!”.



No papo com Fernanda Bande, Yasmin reforçou que sempre reconheceu o privilégio de ser filha de uma modelos famosa. “Não tenho como fugir das minhas raízes. Eu sei que, por ser filho de quem eu sou, me abriram milhares de portas”, iniciou, comentando sobre a fama que herdou da mãe.

Confiante, a ex-BBB demonstrou tranquilidade ao destacar que sua relação com o legado de Luiza Brunet nunca foi um dilema. “Eu sei o privilégio que eu tenho de ser filha da minha mãe. Então assim isso é zero questão para mim”, afirmou a ex-mulher de Gabriel Medina, que também seguiu a carreira nas passarelas.

Ao ser questionada é amiga de outros filhos de famosos, a ex-sister negou ser próxima de Sasha Meneghel e brincou: “Sou mais uma nepo baby em carreira solo”. Porém, não descartou a amizade com outros "nepo babies" em meio às conexões com o meio artístico.



Quem também entrou na discussão sobre o assunto recentemente foi João Silva, filho do apresentador Faustão, admitindo que sua carreira foi facilitada pela fama do pai: “De fato, foi mais fácil para mim. Quem me deu oportunidade foi meu pai. Então eu não me incomodo. Mas tudo é questão de trabalho, sobrevivo da minha profissão, vou continuar trabalhando e lutando para ficar aqui”, declarou.