Avião registrado por Gusttavo Lima e vendido para dono de bet é apreendido pela polícia - Reprodução

Publicado 23/09/2024 15:45 | Atualizado 23/09/2024 16:12

Na tarde desta segunda-feira (23), a Justiça de Pernambuco, pediu a prisão do sertanejo Gusttavo Lima por suposto envolvimento em lavagem de dinheiro, conforme investiga a operação “Integration”, que prendeu a advogada e influenciadora Deolane Bezerra.



A decisão é da juíza Andrea Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal de Recife, que destacou que o famoso teria dado asilo a foragidos.

"É imperioso destacar que Nivaldo Batista Lima [nome verdadeiro de Gusttavo Lima], ao dar guarida a foragidos, demonstra uma alarmante falta de consideração pela Justiça. Sua intensa relação financeira com esses indivíduos, que inclui movimentações suspeitas, levanta sérias questões sobre sua própria participação em atividades criminosas. A conexão de sua empresa com a rede de lavagem de dinheiro sugere um comprometimento que não pode ser ignorado", diz.



A magistrada revelou ainda que, Gusttavo Lima, que viajou para a Grécia para comemorar o aniversário, teria usado a mesma aeronave que pode ter deixado dois investigados da operação no exterior.



"Na ida, a aeronave transportou Nivaldo Lima e o casal de investigados, seguindo o trajeto Goiânia – Atenas – Kavala. No retorno, o percurso foi Kavala – Atenas – Ilhas Canárias – Goiânia, o que sugere que José André e Aislla possam ter desembarcado na Grécia ou nas Ilhas Canárias, na Espanha. Esses indícios reforçam a gravidade da situação e a necessidade de uma investigação minuciosa, evidenciando que a conivência de Nivaldo Batista Lima com foragidos não apenas compromete a integridade do sistema judicial, mas também perpetua a impunidade em um contexto de grave criminalidade", disse a juíza.

A coluna Daniel Nascimento teve acesso à decisão, onde a juíza afirma que não vislumbra, "no momento, nenhuma outra medida cautelar menos gravosa capaz de garantir a ordem pública".