Publicado 24/09/2024 12:07 | Atualizado 24/09/2024 12:08

Larissa Manoela se emocionou ao desabafar com seus seguidores na noite da última segunda-feira (24), após desfilar na Paris Fashion Week. Em um momento íntimo nos Stories do Instagram, a atriz revelou que, apesar de estar em seu segundo ano consecutivo no evento, ainda é muito autocrítica e perfeccionista. “Enquanto não vi o show, não sosseguei. Sempre quero depositar o melhor de mim”, confessou.



A artista também falou sobre a importância de reafirmar sua confiança diariamente. “A gente precisa se lembrar que somos capazes, fortes, e que conseguimos. Estou super emotiva, nunca imaginei que estaria aqui. Muito obrigada por vocês que me acompanham, por poder dividir essas conquistas. As sensações são únicas”, continuou, visivelmente tocada pela experiência.



Além do desabafo, a influenciadora repostou uma montagem onde aparece desfilando em três fases da vida: criança, adolescente e adulta. “É sobre dar um passo de cada vez”, escreveu, refletindo sobre sua trajetória de sucesso. O momento emocionou ainda mais seus fãs, que a acompanham desde o início da carreira.



A famosa também tem enfrentado desafios pessoais, como o rompimento com seus pais. Após assumir a gestão de sua própria carreira e finanças, a atriz tomou decisões difíceis, incluindo a criação de sua empresa, Mimalissa. A crise familiar veio à tona com uma troca de mensagens na véspera de Natal de 2022, revelada pelo Fantástico, que expôs o distanciamento entre Larissa e sua mãe.