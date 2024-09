Deolane Bezerra - Reprodução

Deolane BezerraReprodução

Publicado 24/09/2024 11:27 | Atualizado 24/09/2024 11:29

Após a Justiça relaxar a prisão de Deolane Bezerra e Solange Bezerra, detidas pela Operação Integration, os advogados da influenciadora aproveitaram a notícia para comemorar. Danilo Brito, padrasto de Deolane, chegou a compartilhar uma imagem do grupo em um barzinho, com a legenda: "Com os melhores", acompanhado de um coração, mas a publicação foi apagada pouco depois.



A comemoração aconteceu horas antes dos advogados se dirigirem à Colônia Penal Bom Pastor, onde Solange Bezerra está presa desde o início de setembro. Já Deolane, que voltou para a prisão por descumprir medidas cautelares, está detida na Colônia Penal Feminina de Buíque desde o dia 10. A expectativa é que ambas sejam liberadas ainda nesta terça-feira (24/9).



Além de Deolane e sua mãe, Darwin Henrique da Silva Filho, dono da Esportes da Sorte, também conseguiu uma decisão favorável. A Justiça entendeu que não existem elementos suficientes para manter a prisão preventiva e que, sem uma denúncia formal, mantê-los detidos configuraria um constrangimento ilegal.



Apesar da decisão de relaxar as prisões, as investigações continuam, e os envolvidos ainda deverão cumprir medidas cautelares. A vitória judicial de Darwin abriu caminho para a liberação de outros presos na mesma operação, incluindo Deolane Bezerra e sua mãe.