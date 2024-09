Lexa se derrete pelo noivo Ricardo Vianna: 'Aprendi com você a amar' - Foto: Reprodução

Lexa se derrete pelo noivo Ricardo Vianna: 'Aprendi com você a amar'Foto: Reprodução

Publicado 24/09/2024 10:41

Nesta terça-feira (24), Ricardo Vianna completou 32 anos e ganhou uma linda declaração da noiva, Lexa. A funkeira, de 29 anos, fez uma postagem emocionante no Instagram, onde compartilhou fotos do casal em viagens e ocasiões marcantes. No texto, Lexa destacou como o ator trouxe mudanças positivas para sua vida e revelou um lado mais aventureiro no relacionamento.



"Hoje é aniversário do meu amor. O libriano mais libriano possível", brincou Lexa ao iniciar a homenagem. "Ricardo chegou na minha vida para trazer coisas novas, momentos únicos e um tiquinho de aventura, pois é, achei alguém mais radical do que eu", acrescentou, destacando a conexão que tem com o noivo.



Lexa ainda ressaltou como aprendeu a valorizar a natureza ao lado de Ricardo. "Você, com seu jeitinho engraçado, encanta todo mundo que está ao seu lado. Ver o paizão que você é também é lindo demais", escreveu a cantora, deixando evidente a admiração pelo companheiro. "Que esse novo ciclo seja repleto de bênçãos na sua vida! Te amo", finalizou.



O casal assumiu o relacionamento publicamente em novembro do ano passado, e ficaram noivos em fevereiro deste ano, durante uma viagem romântica pela Noruega. Desde então, os dois têm encantado os fãs com declarações de amor e momentos especiais juntos.