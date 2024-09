Cauã Reymond tieta ídolo K-pop da filha durante desfile em Milão - Foto: Reprodução

Publicado 24/09/2024 14:39 | Atualizado 24/09/2024 14:42

Durante a badalada Semana de Moda de Milão, Cauã Reymond aproveitou um encontro especial para fazer uma surpresa à filha, Sofia, de 11 anos. O ator, que estava no evento representando uma grife, esbarrou com Choi San, astro da banda sul-coreana Ateez, um dos ídolos da herdeira. Nas redes sociais, ele não perdeu tempo e compartilhou uma foto ao lado do artista para deixar a filha feliz.



Em seu perfil no Instagram, Cauã postou a imagem dos dois com looks elegantes e semelhantes, ambos vestidos com ternos brancos e broches dourados e prateados. Na legenda, o ator entregou o motivo da foto: “Essa é pra minha filha. Caro Choi San”, escreveu ele, sabendo que a lembrança seria um sucesso com Sofia, que não pôde comparecer ao evento.



Cauã já havia revelado em entrevistas que a filha, fruto de seu antigo relacionamento com Grazi Massafera, é fã da cultura sul-coreana e apaixonada pelos grupos de K-pop. "Ela adora séries sul-coreanas. E ela é apaixonada pelos meninos", contou ele, com bom humor, durante uma participação no programa "É de Casa", da Globo, destacando o entusiasmo da filha pela música e pelos astros coreanos.



O ator ainda divertiu os fãs ao revelar que Sofia já tem planos para o futuro. "Ela tá fazendo aula de K-pop e me mostrou a foto de um menino, que eu não sabia que era um menino. Aí ela falou: ‘Ai pai, você não entende nada, vou casar com ele’", brincou Cauã, mostrando que a paixão da filha pelos ídolos vai além da admiração.