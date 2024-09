Ex-BBB Isabelle Nogueira desembarca em Nova York para a Semana do Clima - Foto: Reprodução

Ex-BBB Isabelle Nogueira desembarca em Nova York para a Semana do ClimaFoto: Reprodução

Publicado 24/09/2024 12:51

Isabelle Nogueira, ex-participante do BBB 24, está vivendo se aventurando em Nova York, nos Estados Unidos. A dançarina viajou para participar da Semana do Clima a convite da Casa Amazônia, e ficará na cidade por oito dias. Em suas redes sociais, ela compartilhou a empolgação de participar do evento.

“Hoje vivemos um debate bem lúdico sobre mercado criativo. Falando sobre ser artista da Amazônia e como reverberar nossas vozes através de nossos talentos e cultura”, escreveu, logo após anunciar sua participação no evento.

"Aproveitando o dia estive também na Brasil Gallery Amazon. Espaço que trouxe um pouco do Amazonas para NY. Gratidão por essa vivência e por poder reverberar minha voz para comunicar cultura e preservação", revelou.



Em entrevista recente, a famosa já havia compartilhado que essa é sua primeira vez na cidade norte-americana e que visitar Nova York sempre foi um de seus grandes sonhos. Durante sua estadia, Isabelle tem aproveitado cada momento, dividindo com os seguidores a experiência.



Além da agenda profissional, a ex-BBB está aproveitando para explorar os pontos turísticos icônicos da cidade, como a Times Square e o Central Park. Ela confessou que é tudo "tão grandioso" e ainda está assimilando o que está acontecendo.