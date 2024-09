Deolane Bezerra e Solange Bezerra - Reprodução Instagram

Publicado 25/09/2024 08:55 | Atualizado 25/09/2024 08:56

Deolane Bezerra e sua mãe, Solange, utilizaram as redes sociais para se pronunciar após a recente liberação da prisão. Na noite desta terça-feira (24), a influenciadora compartilhou um momento íntimo com a mãe, em um jantar, prometendo aos fãs um desabafo sobre o período de detenção. Vale lembrar que a dupla permaneceu cerca de 20 dias atrás das grades.

Em seus stories do Instagram, a influenciadora se dirigiu aos fãs e mostrou que está bem. “Tô aqui com mames contando as aventuras da cadeia. Eu tava presa, meu Deus do céu! Vou falar tudo pra vocês aqui, tá? Só tô organizando as ideias, porque eu fui querer ser ‘amostradinha’, passei mais 14 dias presa”, brincou.



A famosa então prometeu uma conversa franca com os seguidores: “É tanta coisa pra contar, mas eu tô firme e forte, acreditando sempre na justiça de Deus, porque Ele é fiel e justo, Ele cumpre e vocês não irão se arrepender de ter me apoiado”, garantiu.



Já Solange Bezerra se mostrou mais afetada com todo o processo. “Confesso que eu não estou pronta ainda para falar com vocês. Foram dias bem difíceis na vida da mamãe, mas prometo que assim que eu estiver mais forte, a gente vai conversar”, desabafou.



Apesar da angústia em meio a situação, ela se mostrou grata. “Quero agradecer muito todas as mensagens que vocês me mandaram. Reconhecer quem realmente esteve com a gente o tempo todo, foi muito importante. A gente tirou muitas lições de tudo isso que aconteceu”, afirmou.



“Eu confio muito na justiça de Deus, confio muito também na justiça dos homens, sei que uma hora tudo isso vai acabar e nem sempre a culpa vai ser da família ou da velha bezerra, como eu sempre falo”



“Eu nunca imaginei passar por tudo isso que eu passei. Quem me conhece [sabe], meus amigos de verdade são de 40 anos”, confessou. “No momento, eu não consigo nem falar direito as coisas. Posso falar algo que não devo, não quero prejudicar minha filha, nem me prejudicar. Confio muito na justiça e tudo vai ser esclarecido”, prometeu.