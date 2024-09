Carolina Dieckmann - Reprodução/Instagram

Publicado 25/09/2024 09:24 | Atualizado 25/09/2024 09:30

Carolina Dieckmann abriu o coração em suas redes sociais após ser questionada sobre sua recente perda de peso. Nesta terça-feira (24), a atriz, depois de se tornar alvo de críticas, revelou que o emagrecimento foi uma escolha para se preparar para uma nova personagem que exige um toque de fragilidade.

Em seus stories do Instagram, a artista abordou o tema com tranquilidade. “Por que está tão magra? É por gostar?”, perguntou uma fã. "Eu vivo muito intensamente minhas personagens. Gosto da preparação. Para o filme que fiz em julho, que rodei em Brasília, ninguém me pediu para emagrecer, mas era uma mulher que passava por um momento de exaustão", iniciou a famosa em resposta.

Assim, ela explicou que o emagrecimento está relacionado com sua apresentação da personagem. "Na minha concepção de caracterização, achei que precisava emagrecer um pouquinho para trazer uma fragilidade a ela”, revelou. “É a maneira como me entrego para o meu trabalho", pontuou.

Além de esclarecer a transformação, Carolina Dieckmann aproveitou para refletir sobre a beleza e a pressão das redes sociais. “Não me acho muito linda, e acharia muito estranho se achasse. Às vezes, vejo uma foto ou me arrumo e falo 'caramba, fiquei gata'. Mas é um estado, não uma coisa de ser”, explicou.



Para a atriz, a beleza está mais ligada ao estado emocional e astral do que aos padrões impostos. “No geral, não fico prestando tanta atenção nisso. E acho que tem muito a ver com o nosso astral essa coisa da beleza. Tem coisas que acho muito bonitas, e quando eu reconheço em mim, eu gosto. Mas me achar linda em qualquer dia, não", afirmou.

Recentemente, Carolina também compartilhou sua frustração com os comentários negativos após postar uma foto de biquíni. “Como se o auge da minha vida e carreira já tivesse passado. Devo me tornar invisível? Não publicar mais nada?”, desabafou. A atriz segue firme, ressaltando que se sente bem consigo mesma, apesar das críticas.