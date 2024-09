Prestes a 'trintar', Bianca Andrade reflete sobre maturidade: 'Surto' - Foto: Reprodução

Publicado 25/09/2024 12:45 | Atualizado 25/09/2024 12:45

Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, acordou reflexiva nesta quarta-feira (25) e abriu o coração sobre como tem se sentido mais madura prestes a completar 30 anos. A influenciadora, que faz aniversário no próximo dia 15, contou nos Stories que já nota mudanças significativas em seu comportamento e mentalidade com a chegada dessa nova fase.

A nova idade está sendo uma fase de libertação para a famosa. "Estou tão feliz por fazer 30 anos. É uma idade que para algumas mulheres por conta do etarismo feminino dá uma estremecida. Sempre olhei 30 anos como uma meta de ter uma maturidade que não vou ter mais confusões mentais, vou ter mais autoconhecimento, vou respirar fundo, vou ter mais maturidade para tomar minhas decisões", iniciou.



Inclusive, ela já vê mudanças: "Isso está acontecendo. Ontem, senti um surto de felicidade à noite, mesmo em um dia caótico, estou aprendendo a fazer as pazes com o caos. Mesmo em um dia com altos e baixos, estou com um surto de gratidão absurdo. Será que são os 30 anos?", contou.



Devido a essa sensação de gratidão, a ex-sister notou estar amadurecendo. "Uma das coisas que mais admiro são mulheres com mais de 40 e mais de 50. Vejo elas conversando e falo: 'Essa mulher tá no auge da vida dela. Ela vai ficando cada vez mais gostosa, mais maravilhosa'. A vida é uma escola", finalizou.