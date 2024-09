Maíra Cardi expõe susto com a filha: 'Passamos o dia no hospital' - Foto: Reprodução

Maíra Cardi expõe susto com a filha: 'Passamos o dia no hospital'Foto: Reprodução

Publicado 25/09/2024 10:42 | Atualizado 25/09/2024 10:43

Maíra Cardi usou as redes sociais para falar sobre um susto envolvendo a saúde de sua filha, Sophia, de apenas 5 anos. Nesta terça-feira (24), a influenciadora revelou que precisou correr com a pequena, fruto de seu relacionamento com Arthur Aguiar, para o hospital. A urgência veio após a menina apresentar febre alta e episódios de vômito.



Em suas redes sociais, Maíra detalhou a experiência angustiante. "Finalizando a turnê maternidade real com diploma de CORAGEM. Ontem, a escola me ligou para buscá-la, que ela estava com gebre alta! Desde então, febre, vômito, nada de comer, entre choros e risadas porque crianças são assim, choram e sorriem ao mesmo tempo!", iniciou.

A famosa continuou, detalhando o processo: "Hoje foram vários exames, enfiando canudos pelo nariz, pela garganta! Passamos o dia no hospital, sendo cutucada daqui e de lá! Meu coração de mãe apertadinho, agora por último ela recebeu o diploma, mas a mamãe arregou e não deixou fazerem o último exame. Vocês sofrem também?", perguntou.

Recentemente, a coach de emagrecimento já havia exposto um pouco da rotina da “maternidade real” ao aparecer limpando o quarto da filha, após a criança passar mal. “Limpar vômito na madrugada. Maternidade REAL fora do Instagram”, escreveu. A influenciadora aproveitou o momento para refletir sobre os desafios da maternidade, mostrando que nem tudo são flores.