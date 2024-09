Virginia Fonseca revela dores intensas e passa por novos exames - Foto: Reprodução

Publicado 25/09/2024 11:22 | Atualizado 25/09/2024 11:22

Nesta quarta-feira (24), Virginia Fonseca usou as redes sociais para contar que está enfrentando um problema de saúde e precisará realizar novos exames médicos. A influenciadora, que recentemente deu à luz seu terceiro filho, José Leonardo, revelou que vem sentindo fortes dores de cabeça desde o nascimento do bebê e, por isso, decidiu investigar a causa com mais profundidade.



Nos stories do Instagram, Virginia compartilhou detalhes sobre a situação e contou que ficará brevemente afastada das redes enquanto passa pelos testes. “A dor de cabeça segue, sabe? Já tomei meu café da manhã e vou ali fazer uns exames”, explicou. Ela ainda brincou sobre o desconforto: “Bora ali ver o que é que tem nessa cabeça”, disse, tentando manter o bom humor apesar do perrengue.



A influenciadora também relembrou que, no passado, já foi diagnosticada com enxaqueca com aura e cefaleia tensional, mas destacou que as dores vêm piorando nas últimas semanas. Em uma tentativa de aliviar o incômodo logo após o parto, ela chegou até a usar compressas de batatas congeladas na cabeça, relatando a dificuldade de lidar com as dores.



No ano passado, Virginia precisou ser hospitalizada devido a uma forte crise de enxaqueca, que causou formigamento e visão embaçada. “Foi do nada, nisso começou a formigar meu braço, minha boca, minha língua, e eu não conseguia mais falar direito”, relembrou a influenciadora na época. Agora, ela está em busca de respostas para aliviar o problema e retomar sua rotina.