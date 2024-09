Ex-BBBs Franciele Grossi e Diego Grossi celebram aniversário do filho com 'fumacê' - Foto: Reprodução

Ex-BBBs Franciele Grossi e Diego Grossi celebram aniversário do filho com 'fumacê'Foto: Reprodução

Publicado 25/09/2024 12:38 | Atualizado 25/09/2024 13:32

Os ex-BBBs Franciele Grossi e Diego Grossi usaram as redes sociais, nesta terça-feira (24), para compartilhar detalhes do aniversário de 4 anos do filho, Enrico. Porém, este colunista descobriu que a família passou por alguns perrengues com o canhão de fumaça que acabou por lembrar um chá revelação!



Ao celebrar a data especial na última sexta-feira (20), o casal armou uma pool party inspirada no universo do desenho animado “Bob Esponja”. Porém, ao contratarem o show pirotécnico para o evento, o canhão de fumaça colorida teria saído de controle. Conforme fotos que a coluna teve acesso, em dado momento da festa as imagens até se confundem com um chá revelação bem no estilo dos que viralizam na web!



Segundo amigos da coluna, de bom humor, Fran caiu no riso e tratou logo de desmentir os questionamentos de uma suposta gravidez feitos por alguns convidados, devido a cor azul da fumaça.



Contudo, independente dos perrengues, tudo indica que o pequeno Enrico aproveitou seu dia especial. “Muita diversão na pool party do Enrico! Do jeitinho que ele ama, piscina, família, amigos e a presença especial do nosso amigo Bob Esponja e sua turma! Que alegria ver o sorriso dele iluminando esse dia tão especial”, comentou Fran, agradecendo também os parceiros do evento.



Vale ressaltar que o casal se conheceu durante participação no Big Brother Brasil de 2014. A dupla de influenciadores se casou no ano seguinte e, já em 2021, celebraram a chegada de Enrico, único filho dos famosos.