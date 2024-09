Tadeu Schmidt, apresentador do 'BBB' - TV Globo / Manoella

Tadeu Schmidt, apresentador do 'BBB' TV Globo / Manoella

Publicado 25/09/2024 14:30 | Atualizado 25/09/2024 14:31

A notícia de que a próxima edição do Big Brother Brasil será a mais longa da história, em comemoração aos 60 anos da Globo, está causando grande preocupação nos bastidores das novelas da emissora. Autores e diretores de "Mania de Você" e "Vale Tudo" estariam de "cabelo em pé", temendo que o sucesso do reality afete negativamente suas produções. Segundo o autor João Emanuel Carneiro, o BBB atrapalha diretamente a audiência das tramas exibidas antes do programa.

Segundo a colunista Carla Bittencourt, do portal Leo Dias, apesar de ser um fenômeno de audiência, o BBB nem sempre é visto com bons olhos pelos autores das novelas das 21h. O reality consome tanto o interesse do público que, muitas vezes, as novelas acabam sendo deixadas de lado. “O programa gera repercussão e acaba desviando o foco das tramas da faixa nobre”, explicam fontes internas. A dedicação à teledramaturgia diminui em época de BBB, afetando diretamente os índices de audiência.

Outro ponto de tensão é que, para dar espaço ao reality show, as novelas são encurtadas, o que compromete o desenvolvimento das histórias. "Mania de Você", por exemplo, já vem sofrendo com cortes no início de seus capítulos, prejudicando o ritmo da trama. Além disso, a competição pela atenção do público nos programas de entretenimento e nas redes sociais se intensifica.

A direção de "Mania de Você" teme que a estreia antecipada do reality, em janeiro, prejudique ainda mais a trama. Já a equipe de "Vale Tudo", que estreia em março, está apreensiva com a duração do programa até maio. O discurso de que o BBB mais longo beneficiaria o remake não convence, e a situação está tirando o sono de todos nos bastidores.