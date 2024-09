Danna Paola revela affair secreto com Neymar Jr. em programa espanhol - Foto: Reprodução

Danna Paola revela affair secreto com Neymar Jr. em programa espanhol Foto: Reprodução

Publicado 26/09/2024 08:45 | Atualizado 26/09/2024 08:45

Neymar Jr teve seu passado exposto de forma inusitada no programa de TV espanhol "La Revuelta". Durante a atração, a atriz Danna Paola, famosa por seu papel como Lucrecia na série "Elite" da Netflix, surpreendeu ao revelar que viveu um affair secreto com o craque brasileiro. A revelação aconteceu após uma conversa descontraída sobre futebol e pegou os fãs de surpresa.



Quando questionada se gostava de assistir a jogos, a artista confirmou e aproveitou para confessar que já teve um envolvimento amoroso com um jogador do Paris Saint-Germain, mas que 'não repetiria' a dose. "Aprendi bastante sobre futebol com meu namorado, mas não é minha praia. Já estive com jogadores, mas não vou falar nomes, é só dar um Google", iniciou, disposta a não expor o atleta.

"Acredito que os futebolistas têm muita tendência em se relacionar com atrizes e cantoras. Já tive experiências, todas muito boas, mas nada sério", ponderou. Pessionada a revelar o nome do jogador, ela confirmou que se tratava de Neymar Jr. "Sim, nos conhecemos. Ele é engraçado", contou, rindo ao lembrar do breve romance que aconteceu enquanto o jogador ainda estava no PSG. “No final das contas a profissão é muito exigente e a minha também [...] Não combinamos”, revelou.

O apresentador levou a exposição em tom descontraído e perguntou se a artista internacional teve tempo de se envolver com o craque. "Sim, um pouco, na verdade. Meu Deus, nunca havia contado isso", ela deixou claro, em meio a risadas após admitir o affair. Atualmente, Danna Paola namora o ator americano Alex Hoyer, enquanto Neymar Jr está em um relacionamento com a influenciadora Bruna Biancardi.