Eliza Samudio - Reprodução

Publicado 26/09/2024 13:37 | Atualizado 26/09/2024 13:53

O documentário "A Vítima Invisível: O Caso Eliza Samudio", lançado na Netflix nesta quinta-feira (26), traz à tona novas conversas que mostram os últimos desejos da jovem Eliza Samudio. Aos 25 anos, ela queria apenas terminar os estudos e criar seu filho em paz, mas foi assassinada em 2010, a mando do ex-goleiro Bruno, com quem teve um breve relacionamento.

Dirigido por Juliana Antunes, o documentário revela mensagens inéditas nas quais Eliza desabafa com amigos sobre as ameaças que recebia de Bruno. "Quero só paz para cuidar do meu filho e estudar", diz a jovem em uma dessas conversas. Apesar dos esforços para alertar as autoridades, ela não conseguiu uma medida protetiva antes de sua morte.

O filme destaca o quanto Eliza foi silenciada e rotulada negativamente, sendo injustamente atacada pela opinião pública. Enquanto ela pedia socorro, foi vista como uma "oportunista", sendo ignorada em um caso no qual era a principal vítima. As ameaças começaram logo após ela anunciar a gravidez, e Bruno teria prometido resolver tudo pacificamente, o que nunca aconteceu.

Além dos depoimentos de amigos e familiares, o documentário detalha os últimos momentos de Eliza e a investigação que levou à condenação de Bruno. Participam delegados, peritos e a ex-mulher do atleta, Dayanne Rodrigues. *"A Vítima Invisível"* tem 1h41 de duração e já está disponível na Netflix.