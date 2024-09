Portuguesa que teria atacado os filhos de Bruno Gagliasso é julgada - Foto: Reprodução

Portuguesa que teria atacado os filhos de Bruno Gagliasso é julgadaFoto: Reprodução

Publicado 26/09/2024 11:20

O julgamento de Adélia Barros, acusada de proferir ofensas racistas contra Titi e Bless, filhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, começa hoje (25) no Tribunal de Almada, em Portugal. As ofensas ocorreram em julho de 2022 e, além das agressões direcionadas às crianças, Adélia também insultou um grupo de angolanos que estava presente na mesma praia.



Embora no Brasil o crime de racismo seja previsto em lei, em Portugal o caso será julgado como "injúrias agravadas e difamação", uma diferença no enquadramento jurídico que gerou discussões. Inicialmente, os advogados dos atores tentaram enquadrar o caso no artigo 240 do Código Penal português, que trata de incitamento ao ódio, mas a denúncia foi negada.



Somente em abril deste ano a denúncia foi aceita pelo Ministério Público português. Na ocasião, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso comemoraram o avanço nas redes sociais. "Hoje, podemos comemorar porque o Ministério Público aceitou nossa acusação por difamação e injúria racial", escreveram os atores, destacando que, apesar de ser uma vitória, ainda consideram um pequeno passo na luta contra o racismo.



O caso gerou grande repercussão à época, com ampla cobertura da mídia e apoio público à família de Giovanna e Bruno. O julgamento promete ser acompanhado de perto tanto no Brasil quanto em Portugal, onde questões relacionadas ao racismo vêm ganhando cada vez mais espaço no debate público.