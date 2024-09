Jaquelline Grohalski assume romance com enteado de Manu Bahtidão - Foto: Reprodução

Publicado 27/09/2024 08:40 | Atualizado 27/09/2024 08:41

Jaquelline Grohalski está vivendo uma novo amor! A campeã da última edição de "A Fazenda" surgiu em clima de romance ao lado do empresário Andrew Halliday Garcia, filho do marido da cantora Manu Bahtidão. Nas redes sociais, a influenciadora compartilhou um álbum de fotos na noite da última quinta-feira, 26, deixando os fãs empolgados com o possível novo casal.



Nas imagens, a influencer e o rapaz aparecem de mãos dadas e trocando olhares cheios de cumplicidade. Embora não tenham confirmado oficialmente o relacionamento, o clima de intimidade entre os dois foi o suficiente para que os seguidores percebessem que há algo a mais entre eles. "De gêmeos para ariano", escreveu ela, mantendo a discrição na legenda.



Além disso, o romance foi bem recebido pelo círculo de amigos e pela própria Manu Bahtidão. Nos comentários, a cantora brincou: "Mamãe ama. Meus filhos". Outros amigos também deixaram mensagens positivas: "Amo, isso mesmo amiga seja feliz!”, declarou Alicia X. "Sejam felizes. Vi pessoalmente o quão bem ele te trata", reforçou outro. "Que energia incrível esses dois tem, só quem convive sabe, parabéns", elogiou mais um.



Esse é o primeiro relacionamento público de Jaquelline após o término com Lucas Souza, com quem viveu um romance durante e após o reality "A Fazenda 15". O casal, que ficou junto por cerca de quatro meses, acabou se separando em meio a algumas trocas de farpas nas redes sociais. Agora, a influenciadora parece estar pronta para viver uma nova história de amor.