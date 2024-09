Duda Reis ’ostenta’ chupetas de grife que comprou para a filha - Foto: Reprodução

Publicado 27/09/2024 12:22 | Atualizado 27/09/2024 12:22

Duda Reis, de 23 anos, está grávida de sua primeira filha, Aurora, e não deixou passar batido os comentários negativos que vem recebendo sobre suas escolhas de roupas durante a gestação. Em suas redes sociais, a influenciadora fez questão de rebater as críticas na manhã desta sexta-feira (27). Ela afirmou que ama sua sensualidade e incentivou outras mulheres a não perderem isso de vista.



Em seus stories do Instagram, a famosa conversou sobre o assunto com as fãs: "Eu acho muito curioso, quando eu posto alguma foto minha, com minha barriga aparecendo, e usando as mesmas roupas que eu sempre usei, só adaptando para o corpo que estou hoje, e algumas pessoas ficam: 'Nossa, mas grávida não pode se vestir assim'", iniciou.

A influenciadora destacou que está apenas adaptando seu estilo ao novo corpo, mas sem perder sua essência. "A gente tem uma coisa de associar mulher grávida com... Eu não sei explicar. A gente esquece que a mulher, antes de ser mãe, é mulher", pontuou. "Antes de ser mãe da Aurora eu sou mulher, e eu vou ser minha vida inteira, e eu amo", destacou.

Por fim, ela destacou que suas características que tanto aprecia e que não deixará que percam espaço ao longo da gestação. "Amo minha feminilidade, minha sensualidade. Isso é muito importante, não perder isso nunca", garantiu. "Mulher tem desejos, vontades. É muito bom isso. Deixar de se cuidar, se sentir bonita, não é uma opção. Não existe nada mais potente do que ser mulher", encerrou.