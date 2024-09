Viih Tube e Eliezer - reprodução Instagram

Viih Tube e Eliezerreprodução Instagram

Publicado 27/09/2024 11:52 | Atualizado 27/09/2024 11:52

Eliezer pegou seus seguidores de surpresa na manhã desta sexta-feira (26) ao publicar uma carta de “separação” no Instagram. No início, muitos acreditaram que ele estava falando do relacionamento com a esposa, Viih Tube. No entanto, a despedida era, na verdade, de algo inusitado, e o ex-BBB divertiu o público com o tom bem-humorado do texto.



O famoso começou o relato de forma séria, com uma "nota de esclarecimento" que chamou a atenção dos fãs: "Venho por meio deste informar a todos que nos acompanham que não estamos mais juntos. Na verdade, esta é uma nota de despedida mesmo. Vivemos muitas coisas juntos, você esteve comigo nos melhores e nos piores momentos da minha vida", iniciou.

Em seguida, comentou sobre o fim. "Sei que muitos vão achar que essa separação é um absurdo mas acredito que chega em um momento da vida que não cabemos mais um na vida do outro, não tinha mais espaço para nós dois", ponderou. "Doeu muito nesse tempo? Doeu! Mas vamos sobreviver", afirmou.

Ele continuou: "Te desejo tudo de melhor no seu caminho e sei que você deseja o melhor pra mim também. Temos um vínculo eterno, vamos estar pra sempre conectados, afinal você faz parte de mim. Obrigado por tudo, agora fica a lembrança de tudo o que vivemos juntos. E, por favor, antes que comecem a nos perguntar se tem volta... por motivos pessoais, que só cabem a nós dois, eu espero que não", confessou.

A brincadeira continuou com Eliezer mencionando que o “Dr. Thiago” cuidaria de todo o processo de separação, deixando os seguidores interpretaram que se tratava de um advogado. No final da publicação, ele revelou o verdadeiro alvo da “separação”: seus joanetes. "Adeus, Juju", escreveu ele na legenda de uma foto de seus pés, arrancando risadas dos fãs.