A Fazenda: Flor Fernandez surpreende ao revelar salário no SBT - Foto: Reprodução

Publicado 27/09/2024 10:36 | Atualizado 27/09/2024 10:37

Flor Fernandez não tem medo de abrir o jogo sobre seu passado na TV e, durante uma conversa com Gizelly Bicalho em "A Fazenda 16", acabou revelando seu antigo salário no "Fofocalizando". Questionada sobre quanto ganhava no programa do SBT, a ex-apresentadora foi direta ao ponto e surpreendeu os internautas. Ela também aproveitou para falar sobre os bastidores de sua demissão.

A veterana, que dividia o palco com Leo Dias, Gabriela Cabrini e Gabriel Cartolano, não se esquivou de expor detalhes da atração. Diante da pergunta da ex-BBB, a loira logo respondeu seu antigo cachê: “R$ 20 mil”. Vale lembrar que sua carreira na emissora começou em 1980 e Flor passou por atrações como "Caldeirão da Sorte", "Programa do Bozo" e "Show de Calouros", além de ter atuado ao lado de Silvio Santos.

Agora, no reality rural da Record, ela tem aproveitado os momentos de conversa para relembrar sua saída do SBT. “Fui demitida por pura militância”, afirmou a ex-jurada, ao explicar que opiniões divergentes dos colegas a colocavam em situações complicadas no programa.



A peoa ainda revelou que, por pensar diferente de seus colegas, era frequentemente deixada de fora das publicidades e ações de merchandising. “Se eu penso diferente, não posso fazer o merchan. Eu tenho amigos gays, jamais julgo”, declarou para Zé Love, em outro momento.



A apresentadora conseguiu se salvar da berlinda em "A Fazenda 16" ao vencer a Prova do Fazendeiro, garantindo sua permanência no programa. No entanto, ela enfrenta acusações de racismo e homofobia por Suelen Gervásio e Flora Cruz, o que pode colocá-la novamente em risco de ser indicada para a Roça nas próximas semanas.

