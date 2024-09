Mulher Abacaxi se pronuncia pela primeira vez sobre ato de transfobia - Foto: Reprodução

Publicado 27/09/2024 15:32 | Atualizado 27/09/2024 15:56

Marcela Porto, a eterna Mulher Abacaxi, foi vítima de um ataque transfóbico na madrugada desta sexta-feira (27). Em conversa com a coluna, a famosa explicou que dois homens picharam o muro de sua casa em Maricá, no Rio de Janeiro, com palavras de ódio. A ação foi registrada por câmeras e ela denunciou o ocorrido.



A candidata à vereadora pela cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, explicou que descobriu o ato pela manhã. “Meu secretário falou ‘Marcela, já viu o que tá acontecendo aqui no muro?’”, recordou. “Olhei, tava todo pichado o meu muro. Fiz o boletim de ocorrência, tirei foto e estou esperando fazerem a perícia”, revelou ela, que reportou o crime na 82ª Delegacia Policial de Maricá.



Conforme as imagens divulgadas, dois homens que chegaram em uma moto teriam pichado a frase “fora viado” duas vezes em seu muro. “Estávamos abaladíssimos de manhã. Acordar às 6h e pouca da manhã com isso. Mas sou igual à massa de pão. Quanto mais bate, mais eu cresço. Então, que bata mesmo. Entendeu?”, disparou ela.



A ex-Furacão 2000 não negou ter ficado nervosa com o ocorrido, mas não pretende se calar. “Muito ódio que eu fico. Mas só me dá mais garra para lutar. Se eles acham que eu vou desanimar, vou ficar com medinho, vou sair daqui... Eu moro aqui há mais de 30 anos. Daqui eu não saio”, garantiu.



A famosa também não descartou a intenção de derrubar sua campanha. “Ah, com certeza, por causa da política”, afirmou.



Sem revelar nomes, Marcela contou ter sido perseguida por um candidato as eleições de seu município na Praça do Barroco, que na ocasião estava com cerca de 100 apoiadores. “Ele invadiu [o banheiro] gritando ‘viado, travesti do inferno’ [...] São pessoas que estão vendo que eu estou forte e ficaram com medo”, finalizou.