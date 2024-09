Andressa Suita alfineta haters e apoia Gusttavo Lima: ?Não aceita? - Foto: Reprodução

Publicado 28/09/2024 11:19 | Atualizado 28/09/2024 11:20

Andressa Suita usou seu perfil nas redes sociais para mandar um recado certeiro aos haters e cheio de apoio ao marido, Gusttavo Lima. Na madrugada deste sábado (28), depois da polêmica revogação da prisão preventiva do cantor, a influenciadora deixou claro que está ao lado dele. Ela afirmou que estão tentando desestabilizá-lo, mas que o famoso deve manter seu posto de "embaixador".



Sem medo das críticas, a famosa compartilhou um áudio enviado ao amado antes de sua apresentação. "Bom show, arregaça. Nunca se esqueça que você é o embaixador, o maior do mundo. É por isso que eles estão tentando te desestabilizar, te tirar desse lugar, não aceita! Faça uma ótima entrega hoje", pediu ela, incentivando o esposo.

Em seguida, garantiu que da sua parte tinha plena confiança no potencial do "Embaixador" e de sua índole. "Estou aqui emanando muitas energias positivas, porque eu conheço o coração e sei o quanto você é do bem, merece brilhar cada vez mais”, declarou. “É um degrau que a gente precisa subir", completou, mostrando a intimidade do casal em um momento de crise.



Na mensagem, Andressa ainda mencionou os filhos do casal, Gabriel, de sete anos, e Samuel, de seis, que desejaram um bom show ao pai. "Boa sorte, te amamos muito", disseram as crianças em um áudio.



Após a revogação de sua prisão, Gusttavo Lima voltou ao Brasil para cumprir sua agenda de shows. Na última sexta-feira (27), ele se apresentou em Marabá, no Pará, agradecendo o carinho do público, mas optando por não comentar o caso.