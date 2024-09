MC Ryan SP e Giovanna Roque - Foto: Reprodução

MC Ryan SP e Giovanna Roque Foto: Reprodução

Publicado 28/09/2024 10:42 | Atualizado 28/09/2024 10:42

MC Ryan SP está enfrentando uma crise em sua carreira após a divulgação de imagens em que aparece agredindo sua ex-esposa e mãe de sua filha, Giovanna Roque. Na noite da última sexta-feira (27), a equipe do cantor tomou medidas drásticas, incluindo o rompimento de sua assessoria e o cancelamento de um show.



A Caldi Comunicação, empresa responsável por gerenciar a imagem do funkeiro, anunciou o fim da parceria nas redes sociais. “Comunicado: informamos que a Caldi Comunicação não responde mais pela assessoria de imprensa do artista MC Ryan SP”, anunciou a empresa, sem entrar em detalhes sobre o motivo.



Além disso, o festival Maringá Folia, que aconteceria neste sábado (28), também comunicou o cancelamento do show de MC Ryan SP. Em nota oficial, a organização do evento informou que a decisão foi tomada após “uma análise cuidadosa da situação”, garantindo que a mudança na lineup será feita para preservar a experiência do público.

Diante da agressão, a organização do evento foi direta: “Assim que as notícias envolvendo o artista MC Ryan SP se tornaram públicas, entramos em contato imediato com sua equipe de produção, que nos atendeu prontamente. Após uma análise cuidadosa da situação, decidimos cancelar a apresentação do MC Ryan SP na Maringá Folia, programada para este sábado, 28 de setembro”, informaram.



Por fim, revelaram como será ajustada a programação: “Com menos de 24 horas até o evento, nossa equipe está trabalhando cuidadosamente para ajustar a lineup e garantir a melhor experiência possível ao público. Novas informações serão divulgadas em breve. Agradecemos a compreensão de todos”, finalizaram.