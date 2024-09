Nando Reis - Carol Siqueira / Divulgação

Nando ReisCarol Siqueira / Divulgação

Publicado 28/09/2024 12:13 | Atualizado 28/09/2024 12:14

Nando Reis desabafou em uma entrevista ao "Provoca", de Marcelo Tas, que vai ao ar na próxima terça-feira (1º/10) pela TV Cultura. O cantor falou com emoção sobre sua batalha contra o alcoolismo e como a dependência impactou profundamente sua vida familiar. "Consegui parar de beber em 2016, vou completar oito anos", revelou o artista, relembrando momentos difíceis.



Visivelmente emocionado, Nando compartilhou o quanto a situação fragilizou sua relação com os entes queridos. “Eu demorei pra me dar conta. Acho que as minhas relações pessoais, especialmente familiares, estavam em frangalhos, arruinadas. É difícil falar. E profissionalmente, eu estava no limiar de queimar geral”, declarou, explicando que sua carreira também chegou perto de um colapso.



Pai de cinco filhos, Nando destacou o quanto a dependência química o afastou de sua família. “Isso é a coisa que mais dói, o quanto o alcoolismo acentuou do meu egoísmo, do meu individualismo e da minha impermeabilidade”, ponderou.

Ele também revelou que a canção "Pra Você Guardei o Amor" surgiu de uma conversa marcante com sua filha Sophia. A música, um de seus grandes sucessos, teria vindo vindo após ouvir uma frase da herdeira, ainda adolescente: “Pai, você fala tanto de amor, e o que você faz com o amor que as pessoas sentem por você?”.



O famoso também relembrou a difícil escolha de deixar os Titãs após 20 anos na banda. “Uma decisão dessa vai se construindo ao longo de um tempo e com uma junção de informações que exigem que você faça uma escolha, e, no caso, eu vou resumi-la entre uma incompatibilidade de agenda (…) Mas foi uma angústia dizer ‘não’ para uma banda, para amigos, e o ‘não’ sempre desperta uma animosidade, é uma ruptura”, afirmou.