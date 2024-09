Gustavo Mioto surge em momento íntimo com Ana Castela e se declara - Foto: Reprodução

Gustavo Mioto surge em momento íntimo com Ana Castela e se declaraFoto: Reprodução

Publicado 28/09/2024 12:40 | Atualizado 28/09/2024 12:43

Tudo indica que o namoro de Gustavo Mioto e Ana Castela está cada vez mais sério e o cantor não esconde o quanto está apaixonado. Nesta sexta-feira (27), ele compartilhou fotos ao lado da amada, onde o casal aparece curtindo momentos relaxantes na piscina. Na legenda, ele recordou o momento e aproveitou para se declarar para a amada, derretendo o coração dos fãs.

Sem poupar elogios para a Boiadeira, o artista demonstrou toda a sua admiração. “Garota, você é interestelar. Nem a estrela mais linda tem a luz que você tem… Últimas mini férias antes do DVD, saudades já”, escreveu, encantando a web.



O post rapidamente acumulou mais de 130 mil curtidas e inúmeros comentários dos fãs, que também não pouparam elogios ao casal. “A melhor versão um do outro, sendo o amor um do outro”, escreveu uma seguidora. Outra brincou: “Casem, tenham filhos e um gato sem pelos para não atacar sua alergia”. Frases como “Os mais lindos do mundo” também lotaram a publicação.



Para quem não acompanhou, recentemente, o casal participou do programa "Conversa com Bial", onde o famoso abriu o coração sobre como se apaixonou por Ana Castela. Ele descreveu que sentiu algo especial e diferente quando a conheceu, destacando que ela era única, diferente das pessoas "rasas" que já havia conhecido.