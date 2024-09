Neymar e Luana Piovani - Foto: Reprodução

Luana Piovani quebrou o silêncio e falou, durante uma entrevista, sobre a briga pública com Neymar Jr., ocorrida em maio deste ano. O desentendimento começou quando a atriz criticou o jogador por questões relacionadas à privatização de praias no Brasil. Na época, o craque, amigo do ex-marido da loira, Pedro Scooby, rebateu as críticas, gerando grande repercussão nas redes sociais.



A atriz explicou que apenas pediu às pessoas que assinassem um abaixo-assinado contra a privatização. "Outras pessoas já tinham feito isso, eu soube porque sigo uma ativista [...] Tudo que eu faço acham diferente. Isso gera curiosidade e engrandece as coisas. Talvez eu tenha sido um pouco mais enfática", iniciou durante participação no programa 'Julia', da TV Sic.

Na época, a artista se referiu a Neymar como “ignóbil” e “ex-ídolo”, ao que o jogador respondeu chamando-a de “louca” e acusando-a de querer “lacrar na internet”. Sobre essa troca de farpas, a atriz foi direta: "Ele perdeu completamente a razão, o peixe morre pela boca. Foi ofensivo e aí o Brasil inteiro viu, cai a máscara. Uma hora cai a máscara. Mentira só funciona no teatro", disparou.

Ao ser questionada sobre mágoas, a famosa disse que a situação não a afetou pessoalmente. “Não. O que me magoa é injustiça, é ver a fome, os prédios caindo no Líbano, saber de 40 mil mortos em Gaza, saber da violência doméstica aqui em Portugal. Esse tipo de coisa me magoa, me fere”, revelou.

Por fim, a atriz comparou Neymar ao bilionário Elon Musk, comentando que ambos são figuras poderosas e gananciosas. "Ele, pra mim é como o Elon Musk, é um personagem poderoso que a gente percebe que cada dia quer ser mais poderoso", concluiu.