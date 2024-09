Poliana Rocha e Leonardo - Reprodução / Instagram

Poliana Rocha e Leonardo Reprodução / Instagram

Publicado 28/09/2024 14:08 | Atualizado 28/09/2024 14:09

Poliana Rocha usou suas redes sociais para desabafar sobre o passado turbulento de seu casamento com Leonardo. Na última sexta-feira (27), influenciadora revelou como superou as infidelidades do cantor. Além disso, a esposa de Zé Felipe destacou que, apesar do sofrimento, não se arrepende de ter perdoado o artista.



Durante uma interação no Instagram, a famosa foi questionada sobre como conseguiu manter a família unida mesmo após tantas dificuldades no relacionamento. “Foi uma jornada grande de sofrimento, depressão, dor. Levou tempo, contei com a ajuda da terapia, da autocompaixão, do autocuidado e com a ressignificação de traumas”, detalhou, sem mencionar diretamente as traições.

Em seguida, porém, Poliana deixou claro que não se arrepende de sua decisão: "Mas super valeu a pena, hoje eu tenho uma família maravilhosa, na qual eu me orgulho muito!”, garantiu. Ela ainda refletiu: “O processo de perdão é profundo e pessoal, e pode ser libertador! Antes de perdoar, é importante reconhecer o que você sente. Não negue ou suprima suas emoções", ponderou.

A sogra de Virginia Fonseca finalizou o relato incentivando os fãs a liberar perdão. "Aceite que você foi ferido e que isso causou dor, raiva, mágoa ou frustração. O perdão não é ignorar o que aconteceu, mas sim aceitar o impacto e lidar com isso”, concluiu.



Poliana e Leonardo estão juntos desde 1995 e são pais de Zé Felipe. Durante o casamento, o cantor também teve outros dois filhos, Matheus Vargas e João Guilherme, frutos de relacionamentos extraconjugais.