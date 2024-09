Nicolas Prattes surpreende ao surgir com a mãe: ?Achei que era irmã? - Foto: Reprodução

Publicado 28/09/2024 15:40

Nicolas Prattes surpreendeu seus seguidores ao publicar um álbum de fotos repleto de momentos especiais ao lado de sua mãe, Giselle Prattes. Neste sábado (28), o ator aproveitou o aniversário de 44 anos da atriz para fazer uma linda homenagem nas redes sociais. Na publicação, a famosa revelou sua admiração e agradecimento pela trajetória da mãe, que foi mãe ainda na adolescência.



No Instagram, o artista compartilhou imagens que vão desde sua juventude até registros mais atuais, relembrando trabalhos, viagens e momentos importantes que viveram juntos. “Minha alma escolheu vir seu filho. Ganhei! Que escolha”, escreveu, destacando que sempre aplica os ensinamentos de Giselle em sua vida. Ele ainda ressaltou a força dela ao assumir a maternidade aos 17 anos.



Nos comentários, os seguidores elogiaram a homenagem e a beleza de Giselle, com muitos destacando a aparência jovial da atriz. “Achei que era irmã”, brincou uma fã. “Que lindo ver um filho honrar a mãe assim”, comentou outra admiradora. A publicação rendeu uma chuva de mensagens carinhosas tanto para Nicolas quanto para sua mãe, que também recebeu felicitações pelo aniversário.



Vale lembrar que Giselle Prattes também tem uma carreira sólida como atriz. Ela começou no teatro aos sete anos e, aos 18, ficou conhecida como a "Garota do Zodíaco" do "Planeta Xuxa". Além disso, ela já foi paquita e segue atuando em novelas, cinema e peças de teatro.