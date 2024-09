MC Daniel e Mel Maia trocam indiretas na web: ’Tentar me atingir’ - Foto: Reprodução

MC Daniel e Mel Maia trocam indiretas na web: ’Tentar me atingir’Foto: Reprodução

Publicado 28/09/2024 18:00 | Atualizado 28/09/2024 18:00

MC Daniel movimentou as redes sociais neste sábado (28) ao publicar um longo desabafo, que muitos internautas interpretaram como uma indireta para sua ex-namorada, Mel Maia. Sem citar nomes, o funkeiro fez uma série de reclamações sobre pessoas que, segundo ele, tentam prejudicá-lo. A polêmica surgiu após a atriz comentar em um post sobre as agressões de MC Ryan SP, amigo próximo do cantor.

Para quem não sabe, a artista comentou "esses 'filhos de Deus'..." em uma publicação que exibia imagens das agressões de MC Ryan SP contra Giovanna Roque, sua ex-parceira e mãe de sua filha. Os funkeiros são amigos próximos e, pouco depois, o "Falcão" apareceu revoltado em seus stories do Instagram, afirmando que queriam prejudicá-lo.



Em seus stories do Instagram, o famoso abriu o jogo: "Eu sou um moleque sossegado, vocês sabem disso. [...] Mas eu vejo que, volta e meia, uma pessoa faz questão de tentar supor algo, plantar algo na cabeça das pessoas. Tentar me atingir de alguma forma. Vocês veem que eu não respondo, não falo nada porque não vai acrescentar nada na minha vida", iniciou.

Em seguida, pediu para ser deixado em paz. "Mas me deixa quietinho, mano, tá ligado? Que se eu tiver que soltar tudo o que eu tenho pra soltar, tudo o que eu tenho para mostrar, guardadinho, eu vou me sentir mal, porque eu vou acabar com a vida da pessoa. Acaba com a carreira da pessoa", declarou em tom de ameaça.

Após deixar no ar a possibilidade de expor segredos de alguém, supostamente sua ex-namorada, o cantor apagou o vídeo. Enquanto isso, Mel Maia teria respondido de forma indireta. Ela compartilhou um vídeo de "Seu Siriguejo", personagem de Bob Esponja, calmamente tomando chá. O gesto foi interpretado pelos fãs como uma resposta ao MC.