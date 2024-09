Bruna Biancardi volta a seguir Neymar no Instagram após ganhar declaração do jogador - Reprodução/Instagram

Bruna Biancardi, atualmente morando em Ríade, na Arábia Saudita, para acompanhar o jogador Neymar, divertiu seus seguidores neste domingo (29) ao mostrar o impressionante estoque de comida brasileira que mantém em casa. A influenciadora, que é mãe da pequena Mavie, fez questão de levar consigo uma quantidade generosa de feijão e entre outros produtos.



Nos stories de seu Instagram, a modelo exibiu sacos de feijão preto e carioca, além de flocão de milho, item essencial para o cuscuz, mostrando que não abre mão dos sabores de sua terra natal, mesmo do outro lado do mundo. “O que eu trago na mala”, escreveu ela, acompanhada de emojis de risada, arrancando gargalhadas dos seguidores com a quantidade de mantimentos.



Na publicação, a influenciadora também revelou que, além dos alimentos, aproveitou uma recente viagem ao Brasil para trazer utensílios de cozinha. Entre os itens estavam xícaras, pratos e outros objetos que garantem o toque brasileiro em seu novo lar na capital saudita.



A namorada do craque ainda compartilhou que o cardápio de Mavie, prestes a completar um ano de idade, já inclui feijão cozido, ressaltando o valor que dá à cultura e à alimentação brasileira. O vídeo da influenciadora rapidamente viralizou, e seus seguidores elogiaram sua forma de manter a essência brasileira em um ambiente tão diferenciado.

“Ela compra kicaldo e tem pobre querendo ostentar o que não pode (risos)”, reparou um fã. “Entendo ela! Quando morei fora ficava caçando comidas que se parecessem com a brasileira”, confessou outra. “Só quem morou ou mora fora sabe o valor da comida brasileira,nosso Brasil é rico demais”, refletiu uma terceira. “Eu quando volto da casa da minha mãe”, brincou mais uma.