Davi Brito e Raquel Brito Reprodução Instagram

Publicado 30/09/2024 12:16 | Atualizado 30/09/2024 12:17

A Raquel Brito, participante de A Fazenda 16, segue causando no reality show. Após pedir a produção por um teste de gravidez e dar o que falar nas redes sociais, agora ela trouxe o nome do irmão, Davi Brito, à tona. Inclusive, a influencer deu a entender que o campeão do BBB 24 foi também a "salvação" do reality show.



Em uma conversa com outros participantes de A Fazenda, a baiana relembrou do dia em que Davi Brito pensou em desistir de sua participação na casa mais vigiada do Brasil. Na ocasião, Boninho acalmou o ex-brother e, segundo Raquel, o ex-diretor da Globo o segurou no reality.



De acordo com a peoa, a estratégia de Boninho para manter Davi Brito teria segundas intenções, porque, caso ele tivesse desistido, o programa iria acabar naquele momento. No entanto, nas redes sociais, a fala da participante dividiu opiniões.



"Por isso não faz parte do programa mais", afirmou uma internauta em relação à saída de Boninho. "Dava pra saber que ouve uma conversa, tanto que esse ser voltou se achando", recordou outra. "Raquel finalmente falou uma verdade, povo tava idolatrando o Davi lá dentro", ponderou uma terceira. "Mentira", cravou mais uma.