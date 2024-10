Graciele Lacerda - reprocução Instagram

Publicado 04/10/2024 12:45 | Atualizado 04/10/2024 12:49

Graciele Lacerda usou as redes sociais nesta sexta-feira (3) para falar sobre os desafios que está enfrentando na gravidez de sua primeira filha, Clara, fruto de seu relacionamento com Zezé Di Camargo. A influenciadora revelou que os enjoos matinais voltaram com força total, mesmo após o terceiro mês de gestação.



Em seus stories do instagram, a famosa lamentou o retorno do sintoma. "Bom dia para quem voltou a ter enjoo matinal. Gente, acordei vomitando pela misericórdia de Deus, já fui duas vezes. Quando eu estava na cama, deitada, fui acordando e de repente minha boca encheu d'água, aí começou a vir a sensação. Falei: 'Não é possível'. Fui correndo para o banheiro, mas é aquilo que não sai nada", iniciou.

A mamãe de primeira lamentou a situação. "Agora, levantei e desci, vim pegar um limão para fazer meu shot e corri para o banheiro de novo. Nossa Senhora! Gente, é uma dor, que não sai nada, só dói. Mas ainda não botei o Vonau [remédio para enjoo] na boca. Vou fazer meu shot e aí se eu ver que vai voltar antes de comer alguma coisa, vou tentar botar o Vonau na boca", contou.



Apesar do desconforto, a influenciadora manteve o bom humor. "Algumas mulheres enjoam até os três meses, enquanto outras têm enjoo durante a gravidez toda. Eu comecei a enjoar depois dos três meses. Não sei se está voltando ou se foi só hoje, mas vamos ver. Posso falar uma coisa? Até esse enjoo que a gente sente é gostoso. É um sinal de que está tudo bem. É tudo gostoso", admitiu, demonstrando alegria com a gestação.



Nesta quinta-feira (3), Graciele também compartilhou o primeiro ensaio fotográfico de grávida, celebrando seus seis meses de gestação. Nas imagens, a barriguinha em evidência emocionou os fãs.