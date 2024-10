Polícia investiga o que aconteceu com a atriz Maidê Mahl - Foto: Reprodução

Publicado 04/10/2024 10:42 | Atualizado 04/10/2024 10:43

Maidê Mahl, de 31 anos, foi transferida da UTI para a enfermaria nesta quinta-feira (3), depois de quase um mês internada. O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP informou que o estado de saúde da artista é estável, marcando uma importante etapa em sua recuperação após o desaparecimento em setembro.



A atriz foi encontrada inconsciente no dia 5 de setembro, em um quarto de hotel na zona sul de São Paulo, três dias após ser dada como desaparecida. A jovem estava com lesões pelo corpo e foi imediatamente socorrida pelo Samu. Desde então, sua saúde foi motivo de grande preocupação.

A investigação policial não encontrou indícios de que outras pessoas estivessem com a modelo no hotel, levantando dúvidas sobre o que teria acontecido durante o período em que esteve desaparecida.

Com passagens por séries como “O Rei da TV” (Star+), onde interpretou Elke Maravilha, e “Vale dos Esquecidos” (HBO), ela também trabalhou como modelo, participando do reality show “Casa das Modelos” (RedeTV!). Atualmente, faz parte do casting da Mega Stage. A gaúcha, natural de Venâncio Aires, antes de seguir carreira artística, cursava agronomia.