Publicado 04/10/2024 10:03 | Atualizado 04/10/2024 10:04

Preta Gil está de volta ao trabalho! Na noite de quinta-feira (3), a cantora celebrou seu retorno presencial ao programa “TVZ”, exibido pelo Multishow. Após realizar sessões de quimioterapia, Preta voltou a apresentar a atração musical ao lado do amigo Gominho, com quem vinha conduzindo o programa de forma remota desde que retomou o tratamento contra o câncer.



Em seus Stories no Instagram, Preta Gil comemorou a volta aos estúdios e falou sobre a melhora de sua saúde. “Graças a Deus estou me sentindo bem. Essa fadiga pós-quimio é como se fosse uma onda”, disse a artista, que ainda explicou como é o processo de recuperação. “Hoje eu estou melhor e consegui apresentar o programa junto com meu amigo Gominho”, completou.



No feed, a cantora compartilhou fotos ao lado de Gominho e do cantor João Lucas, convidado da noite. “Que felicidade poder apresentar presencialmente com meu irmão Gominho”, escreveu Preta, visivelmente contente por estar novamente no ar ao lado dos colegas.



Preta Gil está passando por um novo ciclo de quimioterapia, após o câncer ter voltado em quatro áreas do corpo: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter. Mesmo com o tratamento, a cantora segue otimista e compartilhando cada fase da luta contra a doença nas redes sociais.