Bia Miranda e Gato PretoFoto: Reprodução

Publicado 04/10/2024 14:34 | Atualizado 04/10/2024 14:35

O relacionamento conturbado entre Bia Miranda e Gato Preto, nome artístico de Samuel Sant’Anna, ganhou mais um capítulo. Na noite de quinta-feira (3), o influenciador revelou ter invadido o Instagram da neta de Gretchen para “fuçar” suas mensagens, alegando estar desconfiado de um possível envolvimento dela com outro homem.



Ao surgir nos stories do Instagram da famosa, ele explicou a situação: "Vim falar para vocês no Instagram da Anna Beatryz, que eu tenho a senha, ela sabe que eu tenho a senha, ela tem do meu também", afirmou.

O influenciador então explicou que, se o relacionamento não fosse continuar, a filha de Jenny Miranda deveria remover sua conta do celular dela. “Se ela não tirou, é porque vai dar certo. Eu vejo tudo. ‘Tóxico, psicopata’, esse sou eu”, desabafou, revelando uma suposta obsessão em controlar as interações da ex-namorada.



Durante a madrugada, Gato Preto ficou monitorando as atividades de jovem. Embora ela tenha dito que iria dormir, ele não acreditou e entrou novamente no Instagram da jovem para garantir que não havia outro homem em cena. “Nós não voltamos, mas ninguém pega ninguém”, insistiu, gravando um vídeo enquanto ainda utilizava a conta dela.



Outro detalhe curioso é que ele notou Bia postando uma foto de sua mão machucada nos Stories do WhatsApp, o que levantou mais suspeitas. “Ela deve ter brigado com alguém. Se amanhã eu descobrir que estava com outro…”, insinuou Gato Preto, com uma suposta ameaça.