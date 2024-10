Ana Hickmann preocupa fãs com recado para o filho: 'Irei te proteger' - Foto: Reprodução

Publicado 03/10/2024 14:13 | Atualizado 03/10/2024 14:15

Ana Hickmann emocionou os seguidores ao usar seu Instagram para fazer uma declaração carinhosa ao filho Alezinho, de 10 anos. Nesta quinta-feira (3), a apresentadora, que é mãe do garoto de seu relacionamento com Alexandre Correa, aproveitou o momento de reflexão para compartilhar memórias e falar sobre a conexão profunda que tem com o filho.



A famosa fez questão de destacar o papel fundamental do filho em sua vida. "Comecei o dia revendo as memórias com o meu menino. Quanta coisa vivemos nesses 10 anos. O Alezinho é a pessoa mais importante, é quem sempre esteve comigo em todos os momentos e quem me ajuda a enfrentar todos os desafios", iniciou.

Sem economizar nas palavras, ela continuou: "Ele é o meu combustível. Meu filho amado, sempre irei te proteger e recuperar o que tiraram de você. Estarei sempre ao seu lado para te ajudar a conquistar todos os seus sonhos. É muito bom construir uma nova história, com momentos mais leves e felizes. Ver o meu menino sorrir é o que me traz paz. A gente tá junto pra tudo, pro que der e vier", concluiu.

Nos comentários, os internautas dispararam elogios à relação entre mãe e filho. “Vocês estão cada vez mais lindos. Deus abençoe muito”, comentou uma seguidora. Muitos destacaram o orgulho que sentem por Ana e pela forma como ela cuida do filho. “Você é o espelho pro Alezinho, e ele terá muito orgulho da mãe que tem”, escreveu outra fã emocionada.