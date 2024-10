Cid Moreira tocou Tom Cavalcante com promessa um dia antes de falecer - Foto: Reprodução

O lendário Cid Moreira, primeiro apresentador do Jornal Nacional, faleceu nesta quinta-feira (3). O jornalista, que havia completado 97 anos no último domingo, chegou a compartilhar uma mensagem que recebeu humorista Tom Cavalcante. No dia anterior, ele fez uma emocionante promessa ao amigo em um uma publicação que tocou seus 1,4 milhão de seguidores no Instagram.

Em um vídeo, compartilhado pelo eterno apresentador, Tom Cavalcante se declarou para o amigo. Ele disse que se orgulhava da amizade dos dois e que estava com saudades, já que não via o comunicador fazia algum tempo. Além disso, comentou sobre a voz marcante do colega. “Gravo a abertura do seu show quando você quiser! Uma honra”, respondeu Cid, marcando seu último gesto público de carinho.



Tom Cavalcante não deixou de retribuir a homenagem, destacando sua admiração. “Cidão brilhante! Ser humano do bem! Será maravilhoso ter sua voz brilhante me anunciando nos teatros do Brasil e do mundo”, comentou o humorista, emocionando a todos que acompanhavam a interação entre os dois amigos na rede social.



A morte do apresentador foi confirmada pela viúva Fátima Sampaio, que participou ao vivo do programa Encontro com Patrícia Poeta, nesta manhã. Fátima revelou que o jornalista estava internado no CTI há algumas semanas, mas preferiu não detalhar a causa do falecimento.



Cid Moreira se tornou um dos maiores nomes do telejornalismo no Brasil. Ele iniciou sua trajetória em 1944, no rádio, e se eternizou na bancada do Jornal Nacional em 1969, onde permaneceu por 26 anos.