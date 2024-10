Deolane Bezerra - Reprodução

Deolane BezerraReprodução

Publicado 02/10/2024 13:40 | Atualizado 02/10/2024 14:07

Após passar 20 dias detida em Pernambuco, Deolane Bezerra, de 36 anos, voltou à ativa nas redes sociais. Na última quarta-feira (2), a famosa compartilhou um story com a mensagem "um dia após o outro", acompanhada da música "Sonhos e Planos", cujo trecho escolhido dizia: "Quem me protege não falha/Deus é arquiteto da muralha/E por isso ela nunca vai cair".



A prisão de Deolane e sua mãe, Solange, ocorreu durante a Operação Integration, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro e práticas ilegais de jogo. Agora em liberdade, a influenciadora já reencontrou os filhos e está tentando retomar a rotina, ainda que seu retorno esteja marcado por desabafos e reflexões sobre o que viveu nos últimos dias.



Em uma publicação recente, a influenciadora mostrou que mudou o visual, colocando mega hair, e lamentou ter perdido peso durante o tempo que passou encarcerada. "Perdi muito peso na cadeia", escreveu a advogada, que também comentou sobre as dificuldades enfrentadas na prisão, como as poucas horas de sono e a alimentação limitada.



Apesar de todas as dificuldades, a famosa parece estar focada em seguir em frente e superar o momento conturbado. A advogada continua ativa nas redes, mas sem entrar em detalhes sobre o andamento das investigações. Fãs e seguidores seguem enviando mensagens de apoio enquanto ela tenta retomar a vida aos poucos.