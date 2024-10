Carolina Dieckmann surge em fotos raras com o marido e se declara - Foto: Reprodução

Publicado 02/10/2024 12:43 | Atualizado 02/10/2024 12:45

Carolina Dieckmann começou a quarta-feira (2) em clima de celebração e muito amor. A atriz usou suas redes sociais para parabenizar o marido, Tiago Worcman, que completou 49 anos. Com uma bela declaração, a famosa compartilhou momentos especiais do casal, que está junto há 17 anos, encantando seus seguidores.



Em um vídeo repleto de fotos de momentos marcantes ao longo da união, a artista não economizou nas palavras carinhosas. "Dia do amor da minha vida; uma vida quase toda mesmo, porque um lance que nasce na escola... sei não, viu? Sou apaixonada por você (é comum ouvir-se dizer: - Carol é apaixonada por você)", iniciou, sem medo de declarar seu amor.

E a loira não parou por aí. "Sou apaixonada pela nossa história, pelos nossos dias juntos, pelos nossos filhos, pelo ar da nossa casa, sempre íntimo, mesmo cheia... Sou apaixonada pelo seu sorriso e pelos seus chiados. Eu te amo até quando você é chato e acho graça de mim e de você", confessou.

Além das fotos, Carolina destacou o quanto é grata pela vida que construíram juntos. "Meus desejos são abençoados todo dia pela sorte que é a gente estar junto e feliz. Mesmo quando não está bom, está bem... A gente se ama. A gente se tem", garantiu.

Por fim, Carolina dieckmann encerrou a homenagem reforçando o quanto ama o esposo: "Meu amor, feliz aniversário. Não sei quando vou voar com você, mas sei que sou feliz, mesmo no chão. Te amo até o céu", finalizou, dedicando a ele a música "Close To You"da Lady Gaga.

Tiago Worcman, apesar de ser bem mais discreto nas redes sociais que a esposa, também recebeu o carinho dos fãs de Carolina. O casal tem um filho, José, de 17 anos. Além de José, Carolina também é mãe de Davi, de 25 anos, fruto de seu antigo casamento com o ator Marcos Frota.