Patrícia Abravanel lidera audiência pela 3ª vez seguida e pede músicaFoto: Reprodução

Publicado 02/10/2024 12:02 | Atualizado 02/10/2024 12:09

Patrícia Abravanel está em clima de festa! A apresentadora do "Programa Silvio Santos" alcançou o primeiro lugar de audiência pela terceira vez consecutiva no último domingo (29), consolidando o sucesso da atração. Feliz com o resultado, a herdeira de Silvio Santos não deixou de comemorar nas redes sociais e agradeceu ao público pelo apoio.



Em uma postagem descontraída, a famosa celebrou a conquista com a música "We Are The Champions", do Queen, lembrando a tradição do "Fantástico", onde quem faz três gols pode escolher uma canção. “Muito, muito, muito obrigada”, escreveu a comunicadora ao compartilhar o momento com seus seguidores, aproveitando para agradecer o carinho dos telespectadores.



Além de comemorar o sucesso de audiência, a filha do dono do Baú também está colhendo elogios pela retomada de clássicos como o "Show do Milhão". A volta do quadro tem sido um sucesso com o público, reacendendo o interesse pelo formato que marcou gerações.



A boa fase de Patrícia Abravanel nas redes sociais inclui interações inesperadas. Na semana passada, ao agradecer novamente pelo apoio dos fãs, ela recebeu até um comentário de Boninho, ex-diretor da Globo. Além disso, o retorno de "Chaves" à programação do SBT após quatro anos fora do ar também rendeu bastante repercussão entre seus seguidores.