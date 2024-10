Luana Piovani - Reprodução / Instagram

Luana PiovaniReprodução / Instagram

Publicado 02/10/2024 11:25 | Atualizado 02/10/2024 11:26

Luana Piovani, de 48 anos, voltou a usar suas redes sociais para se posicionar sobre uma questão polêmica. Nesta quarta-feira (2), a atriz pediu que Pedro Scooby, Vini Jr. e diversos outros famosos comentassem a possível queda de sites de apostas esportivas nos próximos dias. A movimentação foi motivada por uma declaração recente do Ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

De acordo com Haddad, a Anatel deverá derrubar cerca de 500 sites de apostas em breve. Piovani então avisou seus seguidores para retirarem o dinheiro investido nas plataformas o quanto antes. Ela aproveitou para pedir que outras celebridades se posicionassem, destacando a importância de alertar seus fãs. Além do ex-marido e do craque do Real Madrid, a loira citou Ludmilla, Seu Jorge e até o jogador Marcelo, do Fluminense.



Vale lembrar que, em uma fala recente, a artista havia comparado o jogador Vini Jr. a Neymar, durante uma polêmica envolvendo a privatização das praias. "[Ele] é o nosso real e verdadeiro ídolo, bombando na segunda Champions", disse, elogiando a postura do jogador do Real Madrid em situações difíceis. Na ocasião, ela também criticou o namorado de Bruna Biancardi.