Cariúcha é oficialmente do time de apresentadores do 'Fofocalizando'Rogerio Pallatta / SBT

Publicado 01/10/2024 15:53

A coluna Daniel Nascimento descobriu que a comentarista do "Fofocalizando" do SBT, Cariucha, de 41 anos, está travando uma disputa pelo próprio nome. É isso mesmo, caros leitores, o apelido que ficou conhecido após sua dona participar do reality "A Fazenda 15", poderá pertencer a outra pessoa.

A famosa se viu envolvida em um imbróglio pelo uso de seu nome artístico. Apesar de ser conhecida por esse apelido há anos, a personalidade do SBT pode acabar perdendo o direito de utilizá-lo legalmente. Isso porque ele está sendo disputado por uma empresária de Macaé, no Rio de Janeiro, que já o usa comercialmente.

A mulher em questão está tentando o registro desde outubro do ano passado, além da solicitação para usar o nome em alimentos, ela também pediu o registro na categoria de administração comercial do licenciamento de produtos e apresentação de produtos em meios de comunicação, área em que a contratada da emissora do saudoso dono do Baú mais se destaca.

Tendo as duas solicitado o registro, a disputa, agora, será para ver quem de fato utiliza o palavra a mais tempo. Apesar de já ser amplamente reconhecida como Cariucha, o tempo de uso do apelido pode pesar contra a comentarista. Caso ela solicite a contestação do pedido de registro e a empresária macaense consiga provar que usa o nome há mais tempo que a ex-reality Record, Cariucha poderá perder o direito ao apelido.

Vale lembrar que Alexandra Cariucha, só pediu o registro de seu nome artístico há apenas dois meses, sendo assim, a disputa promete esquentar, já que o nome é fundamental para sua identidade e futuros empreendimentos, como uma possível linha de produtos de beleza.