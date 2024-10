Desmascarados por Galisteu, Sacha e Larissa perdem poder do Lampião - Foto: Reprodução

Desmascarados por Galisteu, Sacha e Larissa perdem poder do LampiãoFoto: Reprodução

Publicado 02/10/2024 08:47 | Atualizado 02/10/2024 08:49

A segunda roça de "A Fazenda 16" começou com uma grande reviravolta. Adriane Galisteu surpreendeu os peões e o público ao cancelar o tão disputado Poder do Lampião. Sacha, detentor do poder, foi flagrado em uma troca de sinais suspeita com Larissa Tomásia, o que resultou na decisão da apresentadora.



Durante o programa ao vivo, a loira exibiu imagens que mostravam os peões trocando sinais, indicando uma tentativa de passar informações sobre o poder que o ator detinha. “A gente acabou de ver o momento em que você e Larissa combinaram sinais sobre o poder do lampião", revelou a famosa, assim que o artista escolheu a affair para receber o benefício do jogo.



Ao desmascarar a dupla, Galisteu foi direta: “Os poderes de hoje são cancelados. A gente está de olho em tudo. Esse jogo tem regras e elas precisam ser respeitadas." A atitude firme deixou claro que trapaças não serão toleradas no reality rural. Enquanto isso, Larissa e Sasha se mostraram surpresos com a repercussão do "esquema" e visivelmente desconfortáveis com o sermão ao vivo.



Por fim, a famosa lamentou o desperdício do benefício. "Os poderes são incríveis e é uma pena que eles não serão usados. Espero que hoje sirva de exemplo para todos", concluiu Adriane Galisteu, encerrando o episódio com um alerta geral aos participantes.