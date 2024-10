Após dar à luz, Virginia Fonseca preocupa fãs com uso de máscara - Foto: Reprodução

Publicado 01/10/2024 12:11 | Atualizado 01/10/2024 12:11

Virginia Fonseca utilizou as redes sociais para esclarecer o motivo pelo qual ela e sua família estão usando máscaras descartáveis ao se aproximarem do filho recém-nascido, José Leonardo. Em um vídeo publicado em seus stories do Instagram, a influenciadora apareceu alertando Maria Flor, de quase 2 anos, que se aproximava do irmão: “Sem máscara não pode, Flor!”, disparou.



Em seguida, a empresária revelou que tanto Maria Flor quanto Maria Alice, sua filha mais velha, de 3 anos, estão gripadas. Para evitar que o vírus chegue até o pequeno José, que tem menos de um mês de vida, a influenciadora adotou o uso de máscaras em casa, mesmo entre os familiares.



Apesar de não estar apresentando sintomas, a esposa de Zé Felipe afirmou que prefere evitar riscos, já que tem contato direto com as meninas. “Escolhi usar máscara mesmo sem estar gripada, porque estou sempre perto das duas”, disse a influenciadora, garantindo que José Leonardo segue saudável.