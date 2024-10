Criminosos usam imagem de Ratinho para aplicar golpes na web - Reprodução/Instagram

Criminosos usam imagem de Ratinho para aplicar golpes na webReprodução/Instagram

Publicado 01/10/2024 08:37 | Atualizado 01/10/2024 08:37

O apresentador Carlos Massa, mais conhecido como Ratinho, surpreendeu seus seguidores ao compartilhar um episódio complicado: ele foi vítima de um golpe do Pix. O contratado do SBT revelou em suas redes sociais e em seu programa que os golpistas se passaram por seu filho Rafael, que vive no exterior, e conseguiram enganá-lo.



Ao detalhar o caso, ele explicou que caiu na conversa do criminoso de imediato: “O golpista ligou e disse que era meu filho: ‘Ô pai!’, e eu, ingênuo, perguntei: ‘Quem está falando? É você, Rafael?’”, iniciou o famoso, relembrando a fraude. Ele, que logo acreditou estar falando com seu herdeiro, seguiu a conversa sem desconfiar de nada e, com isso, acabou perdendo uma quantia significativa de dinheiro.



Depois da ligação, o criminoso começou a enviar mensagens para Ratinho, dando continuidade ao golpe. Inicialmente, o golpista pediu R$ 15 mil, alegando que estava passando por dificuldades. Querendo ajudar o "filho", Ratinho fez a transferência. No entanto, o golpe não parou por aí, e a situação foi se agravando.



Surpreso, o apresentador foi pego desprevenido quando a pessoa do outro lado pediu mais R$ 35 mil para supostamente comprar um carro no exterior. “E eu ajudei de novo. Não era meu filho!”, contou Ratinho, indignado. O apresentador aproveitou o momento para alertar seus seguidores sobre os perigos desse tipo de golpe.