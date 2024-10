Angélica - Reprodução de vídeo

Publicado 01/10/2024 14:18 | Atualizado 01/10/2024 14:20

Angélica, aos 50 anos, abriu o jogo sobre seu estilo pessoal em uma entrevista ao Ambulatório da Moda, comandado por Gabb. A apresentadora revelou que não se sente mais confortável em usar roupas que deixam à mostra certas partes do corpo, como pernas e barriga. Para ela, a fase dos looks mais ousados já ficou no passado. "Já usei muito shortinho na vida, está bom", comentou.

Apesar de manter um físico impecável, resultado de dedicação aos treinos, Angélica explicou que não se sente mais bem em peças curtas ou que deixam a barriga exposta. "Tudo tem seu momento... Não me sinto bem de shortinho mais", declarou a loira, destacando que seu estilo agora reflete a fase madura em que se encontra. Segundo ela, essas mudanças são naturais e fazem parte de sua evolução.

No entanto, a apresentadora ressaltou que, em alguns casos, ainda topa ousar nas roupas, como quando o trabalho exige. "A não ser que seja uma personagem, para ensaio fotográfico, mas para sair em público, não mais", explicou Angélica. A loira fez questão de mostrar que sua escolha é uma questão de preferência pessoal e não uma regra para todas as mulheres.

Recentemente, Angélica surpreendeu ao aparecer com um look ousado no quadro ‘Batalha de Lip Sync’ do programa ‘Domingão com Huck’, onde competiu ao lado de Xuxa Meneghel. Interpretando uma música de Miley Cyrus, a apresentadora mostrou que, mesmo fora do seu cotidiano, ainda sabe como arrasar nos figurinos quando a ocasião pede.