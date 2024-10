Pedro Scooby manda suposta indireta para ex após desabafo polêmico - Foto: Reprodução

Pedro Scooby manda suposta indireta para ex após desabafo polêmicoFoto: Reprodução

Publicado 01/10/2024 11:31 | Atualizado 01/10/2024 11:32

Pedro Scooby, de 36 anos, surpreendeu os seguidores ao postar um vídeo afetuoso com seu filho mais velho, Dom, de 12, em suas redes sociais. No registro, o garoto aparece beijando o rosto do pai de forma carinhosa, mostrando a proximidade entre os dois. O momento tocante chamou a atenção, especialmente após as recentes declarações de Luana Piovani, de 48, sobre divergências na criação do pré-adolescente.



No vídeo compartilhdo pelo surfista em seus stories do instagram, Dom, que vive atualmente no Rio de Janeiro com o pai e a madrasta Cíntia Dicker, de 37 anos, parece estar à vontade ao lado do atleta. Enquanto isso, seus irmãos mais novos, Bem e Liz, de 8 anos, continuam morando com a mãe em Portugal. A postagem foi vista por muitos como uma resposta sutil ao desabafo da loira sobre deixar o filho morar com o pai.



Recentemente, Luana Piovani afirmou em entrevista ao programa português ‘Júlia’, do canal SIC, que a escolha de Dom reflete a fase da adolescência e o desejo de viver com menos restrições. "Essa decisão é fruto da adolescência, uma coisa óbvia. Um pré-adolescente querer viver uma fantasia de viver uma vida com menos limites e um pouco mais de diversão", ponderou.

Na ocasião, a atriz também expôs a dificuldade de lidar com a situação. "Foram dois anos dando murro em ponta de faca, tentando... [Mas] eu disse: 'Vá, viva sua escolha, e do seu pai. Vivam essa fantasia'. [...] O fato dele voltar me dói, porque ele vai viver num lugar onde tem carro blindado, onde convive só com pessoas do mesmo ciclo...", desabafou, evidenciando suas preocupações com o estilo de vida do filho no Brasil.