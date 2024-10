Luana Piovani e Pedro Scooby - Foto: Reprodução

Publicado 01/10/2024 09:21 | Atualizado 01/10/2024 09:29

Luana Piovani abriu o coração sobre a difícil decisão de deixar seu filho Dom, de 12 anos, de morar com o pai, Pedro Scooby, no Brasil. Em uma entrevista ao programa ‘Julia’, da emissora portuguesa SIC, a atriz revelou que, embora a distância do primogênito seja dolorosa, ela respeita a escolha dele. Inclusive, não deseja que a criança volte para casa.



Durante a conversa, Piovani relembrou os desafios de se adaptar à nova vida na Europa. “Foram dois anos dando murro em ponta de faca, tentando. Eu não vim a Portugal à toa, e não vim sozinha. Eu vim numa decisão pela minha família. Eu vim casada. Eu atravessei o oceano, eu larguei tudo que eu tinha lá para começar algo novo, do zero, porque eu queria que meus filhos tivessem mais oportunidades", iniciou.

A atriz ainda comentou que vê a escolha de Dom como uma típica fantasia. “E o fato dele voltar me dói, porque ele vai viver num lugar onde tem carro blindado, onde convive só com pessoas do mesmo ciclo [...] Essa decisão é fruto da adolescência, uma coisa óbvia. Um pré-adolescente querer viver uma fantasia de viver uma vida com menos limites e um pouco mais de diversão”, ponderou.

Porém, a artista vê a mudança como uma coisa boa: “Minha casa estava sem harmonia, meus outros filhos estavam sofrendo com esses conflitos", recordou a famosa, que também é mãe de Bem e Liz, de oito anos. “As pessoas ainda falam: 'Ele vai voltar. Na hora que ele sentir a diferença'. Mas eu não quero que ele volte. Senão, deu errado. Quero que o pai dele crie um pouco mais de responsabilidade nesses limites”, confessou.